Covid, Pelloni (Lega):”Più chiarezza sui punti vaccinali e sul numero dei posti letto”

MODENA- “La ricostruzione dell’assessore alla sanità Donini non è veritiera, almeno per Modena, dove per 48 ore ci sono state code e assembramenti di persone in attesa del vaccino. Forse l’Ausl di Modena non è particolarmente fortunata, dopo i casi delle dosi dati a parenti e amici (perché mancavano riserve sufficienti), ma questo è un dato: la campagna vaccinale non è tutta rosa e fiori come viene raccontata”.

Sono queste le parole del consigliere regionale della Lega Simone Pelloni che, con un comunicato stampa, interviene sui lavori della commissione regionale sanità, chiedendo di fare chiarezza sui punti vaccinali del territorio, dove dovranno essere somministrati i vaccini in arrivo.

Su questo punto assessore e maggioranza “non hanno risposto seriamente – precisa Pelloni – limitandosi in maniera irresponsabile di dire guardate altre regioni che fanno forse peggio”

“L’assessore – prosegue Pelloni – dovrebbe anche fare il punto sui posti letto: quanti ne sono stati chiusi, prima della pandemia e quanti sono stati riaperti facendo l’opportuna differenza tra posti letto veri e propri e quelli di terapia intensiva, su cui si insiste dicendo che sono quasi raddoppiati. Il fatto è che mancano quelli normali e questo spiega perché sono stati sospesi gli interventi programmati, soprattutto quelli chirurgici. A Modena, ad esempio, scontiamo la chiusura dell’ospedale di Castelfranco Emilia e la mancanza dei suoi posti letto. Su questo punto – conclude Pelloni – la Giunta Bonaccini ha fatto solo il compitino di aumentare i posti di terapia intensiva ma il dato vero è che mancano i posti ordinari per far fronte alle altre patologie che non si sono fermate durante la pandemia Covid”