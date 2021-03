Cpl Concordia, rimandato al 13 luglio l’Appello per Casari

CONCORDIA – L’udienza d’Appello per l’ex presidente di Cpl, Roberto Casari, oltre che per gli ex dirigenti Maurizio Rinaldi e Nicola Verrini e per Massimo Ferrandino, in programma nella giornata di martedì 16 marzo, è subito stata rimandata al prossimo 13 luglio. La Corte d’Appello di Bologna ha, infatti, aderito alla richiesta dei legali di aspettare le motivazioni della sentenza di Appello a Napoli che ha determinato l’assoluzione dell’ex sindaco di Ischia Ferrandino e dell’architetto comunale Arcamone. La linea difensiva si baserà sul concetto che se, come confermato dalla sentenza di assoluzione di Ferrandino e Arcamone, non esiste il corrotto, allora non esiste nemmeno il corruttore.

