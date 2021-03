Inps, 38500 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici

MODENA- E’ stato appena pubblicato il Bando Estate INPSieme 2021, dedicato ai figli di dipendenti pubblici che desiderano cimentarsi in un’esperienza di studio all’estero.

Sono disponibili oltre 38.500 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici.

Tutti i dettagli sulla procedura e la Guida facile al bando sono disponibili all’indirizzo https://www.salescuolaviaggi. com/guida-facile-inpsieme/. Per consultare il Bando integrale, invece è possibile consultare il sito web https://www.salescuolaviaggi.com/bando-estate-inpsieme/

Per coloro i quali avessero già partecipato al bando nel 2020 e fossero risultati già vincitori, l’indicazione è quella di attendere una successiva comunicazione nelle prossime 4-8 settimane, con la pubblicazione del catalogo a loro riservato.

Considerando l’attuale emergenza sanitaria, saranno previsti anche campi per studenti delle scuole superiori in Italia, ugualmente svolti in lingua straniera oppure dedicati a specializzazioni. Si chiamano “Vacanze Tematiche”: possono partecipare sia i vincitori 2020, sia coloro i quali saranno vincitori nel 2021.

Per procedere a una preiscrizione e garantirsi il posto, ecco i link:

◾ Destinazioni Scuole Superiori (Italia ed Estero):

https://www.salescuolaviaggi. com/estate-inpsieme/estate- inpsieme-vacanzetematiche/

https://www.salescuolaviaggi. com/estate-inpsieme/estate- inpsieme-estero/

◾ Destinazioni Scuole Elementari e Medie:

https://www.salescuolaviaggi. com/estate-inpsieme/estate- inpsieme-italia/



Hai tempo dalle ore 12:00 del 23 Marzo 2021 alle ore 12:00 del 13 Aprile 2021

per inserire la tua domanda direttamente nel sito dell’INPS.

Le graduatorie verranno pubblicate da INPS entro il 30 Aprile 2021. I ragazzi risultati idonei dovranno poi caricare la documentazione relativa al viaggio scelto entro il 17 maggio 2021

E’ già possibile controllare le destinazioni al seguente link: https://www.salescuolaviaggi. com/estate-inpsieme

Tutti gli studenti, figli di dipendenti pubblici possono partire per l’Estero e l’Italia per un soggiorno estivo, senza pagare nulla in molti casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione al proprio ISEE.