Mirandola, nella notte vandali in azione presso il Circolo Zeni: scritte oscene e una sedia incendiata

MIRANDOLA – Ennesimo atto di vandalismo in solo ventiquattro ore: dopo l’incendio dell’autovettura appartenente all’Asl, ad essere colpito l’edificio del Circolo Zeni, situato a San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola, in via Personali.

Pare infatti che, nella serata di sabato 20 marzo, ignoti si siano intrufolati nell’area del circolo, imbrattandone i muri con graffiti osceni e dando fuoco a una vecchia sedia, accantonata all’esterno dell’edificio.

Sul posto, i carabinieri e alcuni soci, che hanno spiegato come i vandali abbiano probabilmente scavalcato il cancello, recidendo il filo di ferro che ne serrava i battenti. In seguito all’entrata in vigore delle norme anti-Covid, il circolo è chiuso da circa quattro mesi e, al momento, non si comprendono le ragioni del gesto.

