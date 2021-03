Unimore, ciclo di incontri su “Diritto dello sport, alimentazione e benessere”

MODENA- Il “Diritto dello Sport, Alimentazione e Benessere” sarà al centro di un ciclo di incontri proposto dal dipartimento di Giurisprudenza di Unimore. Gli otto appuntamenti, curati dalla professoressa Silvia Manservisi, si terranno online sulla piattaforma Dolly Blackboard Collaborate.

I seminari si propongono di focalizzare l’attenzione su alcuni dei numerosi profili giuridici del diritto dello sport, nel contesto multilivello delle sue fonti internazionali, dell’Unione Europea e nazionali.

Come spiegato nella nota stampa diramata da Unimore, i l ciclo di incontri è finalizzato a mettere in luce che lo sport è un fattore composito di molteplici rilevanti funzioni: di utilità sociale e personale, quale quella educativa, ricreativa, di benessere e salute, lavorativa, di inclusione e integrazione sociale, di promozione turistica, di rimozione delle disuguaglianze, di dialogo interculturale e di pace fra le Nazioni, oltre che di valori quali lo spirito di gruppo, l’amicizia, la tolleranza, la solidarietà, la correttezza, la sana e leale competizione e altri.

Contestualmente il ciclo di seminari evidenzia alcuni aspetti del fondamentale collegamento tra benessere, salute, alimentazione e attività fisica (intesa in senso ampio come comprensiva anche dello sport) sancita sia a livello mondiale sia nel Diritto alimentare dell’Unione europea sia in ambito nazionale e negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il contrasto alla povertà.

Il ciclo di incontri si svolgerà sulla piattaforma Dolly Blackboard Collaborate all’inidrizzo https://eu.bbcollab.com/guest/62d61c08a0004942873450e9cf42841d e in diretta streaming.

Gli appuntamenti si terranno dalle ore 12 alle 13.30. Ecco il calendario completo degli incontri:

– mercoledì 24 marzo

si tratterà il tema “Dai risultati sportivi all’insegnamento in Accademia Militare” presieduto dalla professoressa Isabella Morlini, delegata del rettore per lo Sport di Unimore e vedrà intervenire Rita De Cesaris atleta (100 metri) e Filippo Campioli atleta (salto in alto);

– giovedì 25 marzo

il tema sarà gli “Integratori alimentari: diritto in “capsule” curato dall’avvocata Valeria Paganizza;

– mercoledì 7 aprile

si parlerà di “Sportability: esperienze a confronto” che vedrà intervenire il dottor Giacomo Guaraldi delegato del Rettore per la Disabilità e i Disturbi Specifici di Apprendimento DSA – Unimore e Andrea De Vicenzi e Francesco Messori atleti paralimpici;

– giovedì 15 aprile

sarà la volta di “Sport e Diritto” a cura della professoressa Silvia Salardi del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca;

– mercoledì 21 aprile

il presidente del CAI della Sezione di Modena, Alberto Accorsi, affronterà il tema “Gli sport a contatto con la natura: gli sport in montagna”;

– giovedì 22 aprile

gli avvocati Marco Bigretti, Giorgio Patta e Davide Stefani, parleranno de “Il lavoro sportivo ed e-Sportivo: due realtà a confronto”;

– giovedì 6 maggio

gli avvocati Domenico Beraldi, Fabio Ferrari, Davide Stefani si confronteranno su “Le fonti del diritto sportivo e profili di responsabilità oggettiva delle società di calcio”;

– giovedì 13 maggio

nell’ultimo appuntamento gli avvocati Domenico Beraldi, Marco Bigretti, Fabio Ferrari e Giorgio Patta discuteranno sul tema “L’agente di calciatori”.