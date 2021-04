Hospice San Possidonio, sventato lo scippo di Carpi. Scrivono i sindaci delle Unioni comunali “Area Nord” e “Terre d’Argine”:

«Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro tra i Sindaci dell’Area Nord e dell’Unione Terre d’Argine, assieme alla Fondazione “Hospice San Martino”.

Oggetto dell’incontro l’illustrazione di un protocollo fra la Fondazione stessa e l’Azienda Usl per pianificare i prossimi passi per realizzare questa importante opera per il nostro territorio. Tale documento verrà in seguito inviato alle Fondazioni bancarie di Carpi e Mirandola per le loro valutazioni.

Dalla discussione è emersa chiaramente la volontà degli amministratori di essere coinvolti in modo permanente nell’evoluzione del progetto a supporto di un percorso difficile che dona dignità e sostegno alle famiglie e si sono dissipati tutti i dubbi rispetto a improvvide dichiarazioni dei giorni scorsi sull’ubicazione dell’hospice stesso.

I Sindaci sono tutti uniti nella volontà di sostenere la Fondazione San Martino in questa fase e il Sindaco di Carpi e quello di Mirandola sono stati delegati dai colleghi per portare all’attenzione dell’Azienda USL e della Regione Emilia-Romagna il progetto complessivo ed il relativo Piano economico e finanziario di sostenibilità»