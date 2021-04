Novi, approvati i lavori alla caserma dei Carabinieri

SOLIERA- ll 30 marzo è stata approvata, in Consiglio Comunale, la convenzione che disciplina gli impegni e le modalità di collaborazione tra il Comune di Novi di Modena e il commissario delegato per la ricostruzione in merito agli interventi di ampliamento e adeguamento della Caserma dei Carabinieri.

L’intervento, concordato con il Comando, consiste nella realizzazione di un nuovo edificio e nell’ampliamento e adeguamento di quello già esistente. Il nuovo fabbricato, costruito in adiacenza a quello esistente, prevede la realizzazione di due unità abitative disposte su due piani. I lavori prevedono la realizzazione di nuovi spazi adibiti a camere e relativi servizi igienici per i militari e la riorganizzazione e l’efficientamento della parte esistente. La costruzione verrà eseguita rispettando le normative in materia di risparmio energetico e antisismico. Il costo complessivo dell’opera ammonta a un milione e 400mila euro e l’inizio dei lavori è previsto nella prima parte del 2022. “In questi anni la collaborazione con i Carabinieri è stata intensa e li ringrazio per l’impegno profuso- afferma il sindaco Enrico Diacci- L’approvazione di questo progetto in Consiglio vuole essere un segno concreto della vicinanza dell’Amministrazione all’Arma. Consentire alle forze dell’ordine di avere una sede adeguata è fondamentale per garantire un controllo costante del territorio“.

