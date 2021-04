Novi, parte il progetto “Leggere facile, leggere tutti”

NOVI- Il Comune di Novi di Modena ha aderito al progetto ideato dalla “Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. Onlus“ di Treviso, che ogni anno dona gratuitamente alle biblioteche pubbliche libri e audiolibri realizzati in modo specifico per facilitare la lettura a persone con disturbi della vista o affette da dislessia medio/lieve. Per mettere a disposizione degli utenti il materiale ricevuto, all’interno della biblioteca “Vittorio Lugli” verrà allestita nelle prossime settimane una sezione dedicata dove poter consultare le novità in arrivo periodicamente.

Una campagna fortemente sostenuta per dare la possibilità anche a fasce d’utenza con particolari necessità di avvicinarsi alla lettura, coinvolgendo così un numero sempre più ampio di persone nella frequentazione attiva dei luoghi della cultura e delle iniziative all’interno del nostro comune.

