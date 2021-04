San Possidonio, online il nuovo sito web del Comune

SAN POSSIDONIO- Da giovedì 15 aprile sarà online il nuovo sito web del Comune di San Possidonio.

Da circa un anno era infatti in corso il progetto di realizzazione di un nuovo sito che fosse adeguato alle linee guida AGID, costruendo uno strumento di facile e immediata consultazione per il cittadino e per tutte le realtà che interagiscono con l’ente.

L’obiettivo guida della creazione di un nuovo portale è stato quello di fare emergere con più chiarezza i servizi offerti dal Comune, allontanandosi dall’idea obsoleta che la struttura dei suoi contenuti dovesse rispecchiare la struttura organizzativa dell’ente. Lo sguardo del fruitore del sito è stata la guida per costruire un percorso intuitivamente più immediato, all’interno del quale orientarsi e trovare facilmente le informazioni necessarie.

Il percorso di realizzazione del sito AGID è stato avviato in contemporanea con l’esordio e lo sviluppo dell’emergenza sanitaria, cui è coincisa una necessità più impellente di strumenti istituzionali di divulgazione delle informazioni e dei numerosi aggiornamenti in tempo reale: i siti istituzionali sono così diventati il punto di riferimento principale in una situazione in continuo divenire.

L’assessora alla Comunicazione Elisa Spaggiari si dice soddisfatta del lavoro svolto: “I cittadini che visiteranno il nuovo sito troveranno in evidenza i servizi, le notizie e gli avvisi che riguardano tutte le attività del Comune. Stiamo lavorando inoltre per introdurre una serie di servizi che potranno essere fruiti integralmente online, facilitando ulteriormente i cittadini a concludere le proprie richieste senza necessità di spostarsi, esigenza che abbiamo sentito fortemente durante la pandemia ma che vediamo come un miglioramento indispensabile per la qualità del servizio, la gestione del tempo personale e la facilitazione all’accesso.”