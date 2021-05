Condanna a 8 mesi per il No Mask che aveva aggredito la polizia

MODENA- Era entrato nella tabaccheria dell’autostazione di Modena senza mascherina e, all’arrivo della polizia locale, aveva reagito agli agenti rifiutando di farsi identificare.

Per l’uomo, un 42enne di origine sarda, erano scattate subito le manette.

Giovedì 13 maggio è arrivata la condanna a 8 mesi contro cui l’avvocato, secondo quanto annunciato alla stampa locale, ha già pensato di procedere con il ricorso.

Per il No Mask molesto anche il divieto di dimora in città.

Leggi anche

https://www.sulpanaro.net/2021/04/cena-no-mask-57-multati-e-locale-chiuso/

https://www.sulpanaro.net/2021/04/genitori-no-mask-alla-manifestazioni-i-figli-mandati-via-dalla-loro-scuole/

https://www.sulpanaro.net/2021/03/attivisti-no-mask-sanzioni-e-denuncia-per-imbrattamento/

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017