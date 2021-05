Mirandola, antifascisti in piazza: “Inaccettabile l’atteggiamento di Greco il 25 aprile”

MIRANDOLA – Ha causato sdegno e riprovazione nei mirandolesi antifascisti, la scelta del sindaco Alberto Greco di togliersi la fascia tricolore in occasione del canto partigiano Bella Ciao. Intonata dai manifestanti nel corso della commemorazione del 25 Aprile, la canzone non aveva visto il coinvolgimento del primo cittadino, che si era allontanato convinto che la cerimonia si fosse conclusa. Una spiegazione, quella fornita da Greco, che non ha convinto ANPI e i partiti di sinistra, i quali si sono dati appuntamento nel pomeriggio di sabato 22 maggio per rivendicare il valore dell’antifascismo militante.

Folto il gruppo dei manifestanti, che, intonando canti partigiani e scandendo slogan per la libertà della Palestina, anche in risposta a chi a palazzo Bergomi aveva esposto la bandiera di Israele, ha ulteriormente protestato contro la scarsa attenzione della giunta leghista nei confronti degli atti vandalici perpetrati ai danni del monumento alla Resistenza, sito nei Giardini Pubblici.

“La storia di Mirandola parla chiaro”, dichiarano gli esponenti di ANPI, “questa città è un caposaldo della lotta al Fascismo. Negare o sminuire il valore storico della Resistenza è un fatto gravissimo. L’antifascismo deve essere un’attitudine quotidiana, non un compitino istituzionale da svolgere con riluttanza. A questo proposito, l’amministrazione Greco è in evidente imbarazzo: dalle celebrazioni del 25 Aprile, passando per il mancato restauro del Monumento ai Caduti, fino alla mancata elargizione di contributi per la Pastasciutta Antifascista, il sindaco e i suoi assessori stanno dando prova di insofferenza nei confronti dell’eredità storica resistenziale.”

