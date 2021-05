Questure e caserme: nel modenese ci costano 5 milioni di euro l’anno

MODENA- Gli affitti per ospitare le sedi delle forze dell’ordine, polizia e carabinieri costano alle casse pubbliche (a Modena ma anche in tanti Comuni della Bassa) poco meno di 5 milioni di euro ogni dodici mesi: 4 milioni e 894mila euro per l’esattezza.

A far emergere la “lista delle caserme d’oro” è stato il tg satirico Striscia la notizia, in onda tutte le sere su canale 5, che in particolare ha evidenziato due degli affitti più onerosi che lo Stato versa ogni anno a privati: la sede della Questura di Modena- in zona Divisione Acqui- e il Comando provinciale dei carabinieri, sul retro della stazione ferroviaria.

Ma da quanto emerge dalla stampa locale, la lista è molto più lunga e con cifre esorbitanti. Soprattutto considerando la dimensione dei Comuni.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, infatti, per la caserma modenese lo Stato versa un contributo, a un locatore privato, di oltre 1,8 milioni di euro: 751mila euro ogni dodici mesi.

E sono costosissime anche le sedi di Carpi, dove per i carabinieri se ne vanno ben 311mila euro e per il commissariato di polizia 296mila.

Per quanto riguarda i Comuni della Bassa, lo Stato paga cifre piuttosto importanti per ospitare le caserme dei carabinieri.

Ecco alcuni numeri: 12mila euro per la caserma di Bomporto, 20mila per Cavezzo, 86mila per Finale, 20mila per Nonantola, 9mila per San Felice, 48mila per San Prospero e 153mila per Mirandola.

Per fortuna ci sono anche tante caserme dislocate in immobili che non prevedono affitti, come a Mirandola, per la polfer di Modena e alla Polstrada di via Giardini nonché per le sedi dell’Arma e alloggi di servizio a Modena, Castelfranco, Castelvetro, Montese, Novi, Pavullo, Sassuolo, Spilamberto e Vignola.

