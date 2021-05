Successo a Nonantola per la 6° Estemporanea di pittura “En Plein Air”

NOANTOLA- Il gruppo NonantolArte dell’Associazione La Clessidra APS e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola, in collaborazione con la Partecipanza Agraria, PhotoNonantolArte, Torre Attiva, Pro Loco e il Museo di Nonantola, hanno organizzato la 6° Estemporanea di pittura a premi per le vie del Centro Storico del paese e sui terreni della Partecipanza Agraria di Nonantola. Il tema di questa edizione era: “Nonantola e la sua partecipazione agraria”.

L’estemporanea, che si è svolta in piena sicurezza in quanto manifestazione statica, è stata la prima iniziativa dopo i lunghi e difficili mesi di chiusura dovuti alla pandemia in corso.

Chiara Ansaloni di Partecipanza Agraria. “Per la Partecipanza Agraria è stato un onore accogliere gli artisti e mostrare loro l’incredibile tavolozza di colori tipica del nostro territorio in questo periodo dell’anno. È stata inoltre un’ottima occasione per organizzare visite guadate e mostre che hanno permesso al pubblico di godere di una splendida giornata all’aria aperta e di conoscere la storia millenaria del nostro ente.”

La Pro Loco ha gestito insieme a ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) l’accoglienza degli artisti.

“Per Pro Loco è stata un’iniziativa positiva – spiega Roberto Comanducci presidente della Pro Loco di Nonantola – che ci ha permesso di essere presenti nel rispetto delle norme di sicurezza, provvedendo all’alimentazione dei tanti ospiti intervenuti grazie ai soci ristoratori aderenti all’iniziativa, con un efficiente servizio di asporto verso i pittori che ne facevano richiesta.”

La Partecipanza Agraria e il Museo di Nonantola hanno organizzato il sabato 8 maggio, nel pomeriggio, visite guidate al museo e al palazzo della Partecipanza, la domenica 9 tre tour in bicicletta a tema storico/naturalistico in collaborazione con Ego eBike.

PhotoNonantolArte ha realizzato un workshop fotografico, che ha riscontrato un grande successo esaurendo i posti a disposizione nell’arco di una sola giornata e un’esposizione di fotografie a tema Partecipanza Agraria all’interno del bosco della Partecipanza.

Michela Leonardi, coordinatrice di PhotoNonantolarte. “Siamo molto contente di questo riscontro positivo, è stata davvero una bellissima giornata piena di spunti fotografici grazie anche ai tantissimi pittori presenti, completamente immersi nella natura. Sicuramente riproporremo il workshop. Un grazie speciale va a Francesca Piccinini che mi ha affiancata per l’occasione.”

Sabato 8 maggio dalle 8 alle 18 gli artisti si sono recati alla Torre Attiva (Torre dell’Orologio), mentre domenica 9 Maggio dalle 8 alle 16 alla Casa della Guardia, dove alle 18.30 è avvenuta la nomina dei vincitori.

Massimo Po, coordinatore gruppo NonantolArte. “Sono felice che 94 artisti provenienti da 28 province di 13 regioni italiane (Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise) siano giunti a Nonantola per partecipare alla nostra estemporanea.”

Sabato 8 gli artisti hanno dipinto nel Centro Storico di Nonantola e domenica 9 sui terreni della Partecipanza Agraria allestendo in vari punti la propria postazione di lavoro e piccole esposizioni d’arte presso la Casa della Guardia, il campo catalogo, la Barchessa Grande, la Barchessa della Pantera, il ponte di Sant’Anselmo e nel bosco.

Erano presenti Enzo Delle Monache, Roberta Di Maurizio e Anna Maria Magno, organizzatori di Extemporamnia di Teramo i quali, durante la nomina dei vincitori, hanno selezionato due artisti : Donato Ciceri di Orsenigo (provincia di Como) è stato premiato con una targa “Premio Speciale Extemporamnia” e Marina Basaglia di Cerea (provincia di Verona) a cui è stata consegnata una pergamena.

Entrambi sono stati invitati a partecipare gratuitamente al loro festival che si terrà il 21 e 22 Agosto 2021 a Teramo.

La giuria era composta da:

Federica Nannetti – sindaca di Nonantola, Armando Calvelli – artista e fotografo, Loris Sighinolfi – presidente Archeo Nonantola, Chiara Ansaloni – di Partecipanza Agraria e curatrice del Museo di Nonantola, Laura Solieri – giornalista e curatrice indipendente, Barbara Ghisi – artista e curatrice di mostre e Carla Costantini – artista e ceramista.

Sempre nella giura Alberto Reggiani – presidente Partecipanza Agraria, Pier Francesco Rossi – presidente Lions Clubs, Roberto Stancari – di Unipol Assicoop, Cosetta Ferri – Agenzia La Piazza.

I premiati della 6° Estemporanea di pittura “En Plein Air” sono i seguenti:

Primo Premio a Valter Tamiazzo di Cinto Euganeo (Padova), Secondo Premio a Massimo Riccò di Modena, Terzo Premio a Stefano Santi di Milano, Quarto Premio a Concetta Daidone di Teramo, Quinto Premio a Romano Bertelli di Ostiglia (Mantova), Sesto Premio a Daniela Boscolo di Aramengo (Asti), Settimo Premio abbinato a Unipol Assicoop a Giuseppe Fochesato di Schio (Vicenza), Premio Partecipanza Agraria a Romano Bertelli di Ostiglia (Mantova), Premio Lions Clubs Castelfranco/Nonantola a Donato Ciceri di Orsenigo (Como) e Giuliana Marconi di Quattro Castella (Reggio Emilia), Premio Agenzia La Piazza a Beatrice Cepellotti di Codroipo (Udine), Premio Sponsor privato a Gian Prina Manet di Rovigo, Premio Giovanissimi artisti a Massimo e Elena Müeller.