Mirandola, basta rifiuti abbandonati incivilmente

MIRANDOLA- L’Amministrazione comunale di Mirandola, tra fototrappole e sollecitazioni ripetute del sindaco Greco, ce la sta mettendo veramente tutta per limitare il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti. Ma a quanto pare le cattive abitudini sono dure da estirpare.

E’ stata necessaria un’ennesima “ramanzina” dell’Amministrazione mirandolese, questa volta su Facebook, sui tanti (troppi) rifiuti abbandonati incivilmente su marciapiedi, fossi di scolo e aree verdi di Mirandola:” Deiezioni di animali domestici non raccolte, su marciapiedi e davanti alle abitazioni- elenca l’Amministrazione nel post– sacchi di immondizia che continuano ad essere lasciati ai lati delle strade o nei fossi di scolo; parchi cittadini e aree verdi in cui è sempre più frequente trovare mascherine abbandonate, lattine, fazzoletti di carta, sacchetti e cestini utilizzati per il conferimento dell’indifferenziato. Parcheggi a uso discarica, per tacere di rami spezzati o piccoli alberi divelti”.

“Da ultimo, e non per questo meno grave, la notte scorsa ignoti hanno divelto, danneggiandola in modo non più riparabile, una panchina del parco compreso tra via Ragazzi del 99 e via Mameli”- continua il post.

L’invito per tutti i mirandolesi resta sempre lo stesso: il rispetto nei confronti dell’ambiente territoriale e l’utilizzo per il conferimento dei rifiuti, oltre che degli appositi contenitori, anche delle isole ecologiche.

