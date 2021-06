San Felice: predisposto l’abbattimento delle piante arboree pericolose

SAN FELICE- Piante arboree, in alcune aree verdi di San Felice, ritenute pericolose per la pubblica incolumità a causa di possibili distacchi dei rami in caso di forte vento.

Nel dettaglio si tratta di un pioppo bianco sul lato esterno ovest del campo sportivo, di un olmo e di un salice nel parco Carrobbio di San Biagio e di due olmi e un tronco di olmo nell’area verde Casarino Est.

Secondo una prima ricognizione del Comune, le piante non rappresenterebbero esemplari di pregio e gli interventi di abbattimento si rendono necessari per ragioni di sicurezza: soprattutto perché posizionate in aree ad alta frequentazione da parte dei cittadini con l’approssimarsi della stagione estiva.

Con una determina del 28 maggio 2021 la Giunta di San Felice ha quindi predisposto l’abbattimento: affidando i lavori alla ditta Azienda Agricola Vivai Piante di Massa Finalese e fissando una spesa per l’intervento pari a 2500 euro.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017