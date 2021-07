Bomporto, modifica della viabilità su via per Modena

BOMPORTO- Modifica temporanea della viabilità in via per Modena.

Per permettere la realizzazione da parte di AIMAG di un importante intervento sull’acquedotto e al tempo stesso garantire la sicurezza della circolazione stradale, da lunedì 12 luglio è chiuso l’accesso al centro cittadino da via per Modena, lato piazza Roma, nel tratto davanti alla chiesa di San Nicolò. L’intervento è stato concordato con la polizia locale e l’Ufficio tecnico del Comune di Bomporto e sono già state posizionate le opportune segnalazioni. Per l’intera durata dei lavori, stimata in tre giorni salvo imprevisti, sarà comunque garantito l’utilizzo di piazza Roma, mentre sarà imposto il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta in prossimità del cantiere.

