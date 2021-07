Coronavirus, stato d’emergenza prorogato al 31 ottobre

MODENA- Sono 162 i pazienti in rianimazione per Covid in Italia, in aumento di sei nel saldo tra entrate e uscite rispetto alle 24 ore precedenti: dati che sembra abbiano convinto il governo, lunedì 19 luglio, a prorogare lo stato d’emergenza in scadenza il 31 luglio, che verrà fatto slittare almeno fino al 31 ottobre.

“C’è in campo anche l’ipotesi fino a gennaio ma credo che si possa ragionare su un primo passo ad ottobre e poi, naturalmente, valuteremo”- ha commentato Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute.

La decisione dovrebbe arrivare mercoledì 21 luglio dalla cabina di regia con Mario Draghi, dove il presidente del Consiglio varerà il decreto con cui modellare il nuovo green pass all’italiana e soprattutto rivedere i parametri per la collocazione delle regioni nelle fasce di colore.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017