Finale Emilia: aperitivo elettorale con il candidato sindaco Matteo Veronesi

FINALE EMILIA- Mercoledì 21 luglio dalle ore 19 Mattia Veronesi, candidato sindaco di Finale Emilia per le liste del Movimento 5 Stelle, della Sinistra Civica e Coraggiosa e della lista under 40 Generazione Futura 2030, sarà presso il bar Il Chiosco a Finale Emilia in via Trento e Trieste 24/F

L’aperitivo elettorale fa parte di un ciclo di incontri che le liste che sostengono la candidatura di Mattia Veronesi hanno in agenda per incontrare direttamente i cittadini, ascoltare le loro esigenze e problemi e presentare le proposte per far ripartire Finale Emilia dopo 5 anni di immobilismo.

