La Giunta regionale a Bomporto alla serata finale di “Rosso Rubino”

BOMPORTO- L’intera Giunta della Regione Emilia-Romagna, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, sarà a Bomporto il prossimo 14 luglio, ospite della serata finale della 15a edizione di Rosso Rubino, il Festival del Lambrusco di Sorbara organizzato dal Comune di Bomporto, presso “La Lanterna di Diogene”, il ristorante etico di Solara.

Un appuntamento speciale per celebrare una delle eccellenze del territorio bomportese e diffondere la cultura del Lambusco di Sorbara, sempre più apprezzato anche in Italia e fuori dai confini nazionali.

In cucina, insieme all’ideatore della serata Giovanni Cuocci, chef “etico” che ha fatto del suo ristorante “La lanterna di Diogene” un modello di inclusività con il suo staff di ragazzi con disabilità intellettive, collaboreranno altre tre chef: Giovanni Montanari del “Belvedere di Guiglia, il milanese Diego Rossi della Trattoria “Trippa” di Milano e il cuneese Juri Chiotti del “Reis – Cibo libero di montagna” di Frassino.

Alla degustazione saranno presenti le cantine aderenti alla rassegna e i produttori locali, che serviranno i loro vini in accompagnamento ai piatti cucinati dagli chef.

Alla serata parteciperanno anche Stefano Ascari e Dario Grillotti, autori della graphic novel “Il Tesoro di Sorbara”, il volume edito da Franco Cosimo Panini e presentato in anteprima nelle serate di Rosso Rubino, che racconta il viaggio a fumetti di tre amici alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni – anche enogastronomiche – del territorio bomportse.

“È ovviamente per noi e la nostra comunità – sottolinea il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini – un onore ospitare il presidente Bonaccini e tutta la sua Giunta e ancora una volta coglieremo l’occasione per valorizzare le nostre eccellenze, ma anche per ricordare le nostre esigenze. Si chiude con questa serata – prosegue il sindaco Giovannini – la 15esima edizione di Rosso Rubino, un’edizione che ricorderemo tutti per essere stata la prima manifestazione, nel nostro comune, tornata in presenza dopo il lungo periodo di sospensione Covid. Un’edizione rivista e che ha assunto modalità diverse, ma che ha dato grande soddisfazione a chi l’ha promossa e organizzata, con successo di partecipazione e di apprezzamento. Con la degna conclusione dai ragazzi della Lanterna, brindiamo con il nostro Sorbara ad un ritorno alla normalità e alla socialità che tutti desideriamo”.

Si ricorda che per partecipare alla cena, che si terrà nel rispetto delle normative anti Covid, è necessaria la prenotazione al numero 059-801101, il costo della serata è di 35 euro.