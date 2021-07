Maltempo, a Novi chiusi i parchi e annullate feste: aperto il Coc

NOVI DI MODENA – Si ferma a quattro feriti – due lievi, degli altri non si conoscono le condizioni – il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito la Bassa, in particolare la zona di Novi, lunedì pomeriggio. Tanti i danni, il Comune ha dato notizia di aver aperto il Coc.

Spiegano dal Comune che “Dopo il forte temporale che ha coinvolto anche il territorio comunale è stato aperto il COC – Centro Operativo Comunale. Al momento stiamo monitorando il territorio per valutarne le conseguenze. E’ stata attivata una squadra di operai per iniziare a liberare da rami e tronchi caduti alcune aree verdi. Per ragioni di sicurezza i parchi e le aree verdi del comune sono state chiuse. La Festa della Birra presso il Parco della Resistenza, per questa sera, è stata sospesa. Appena terminati i sopraluoghi in corso si provvederà a far uscire un comunicato”.

Sono almeno quattro i feriti: due persone che viaggiavano in un furgone travolto da un albero, e due che erano in un negozio dove è crollato una copertura in vetro.

