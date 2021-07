Maltempo Novi, restano gravi le condizioni dei due operai travolti da un albero

NOVI- Restano gravi le condizioni dei due operai della ditta mantovana travolti, mentre viaggiavano sulla strada provinciale che collega Novi a Mogli, dalla caduta di un platano.

S.E., 38enne di origine albanese è ricoverato a Baggiovara in gravi condizioni e P.M., 23 anni, di Palermo, è ricoverato in prognosi riservata al “Maggiore” di Bologna in pericolo di vita.

Martedì 27 luglio alcuni colleghi della ditta si sono recati sul luogo dell’incidente per raccogliere informazioni e testimonianze sulla dinamica.

Leggi anche

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017