Mirandola, bucano le ruote del Fiorino a un disabile

MIRANDOLA- Bucano due ruote del Fiorino posizionato sotto casa, a Mirandola, nel suo parcheggio riservato: è quello che è successo a un 50enne disabile mirandolese.

L’episodio è avvenuto nella notte fra martedì 13 luglio e mercoledì 14, in via Fanti, all’altezza del civico 19.

Come tutte le mattine l’uomo ha raggiunto il furgoncino ( fornitogli in uso dalla ditta per cui lavora), intorno alle 6.30 per andare a lavorare e si è accorto del danno: la gomma anteriore e quella posteriore sul lato sinistro erano tagliate. E come se questo non fosse sufficiente, il 50enne ha trovato anche la portiera del lato guidatore rigata in tre punti.

L’uomo ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri, riservandosi “di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale” come lui stesso ha dichiarato alla stampa locale.

