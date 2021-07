Mirandola, tre giorni di “street food” in piazza Costituente

MIRANDOLA- Mangiare? O meglio, “Spiluccare”? Indubbiamente il secondo per utilizzare la terminologia

che meglio identifica il territorio della Bassa e Mirandola in particolare, in quella che è la “cultura” dell’assaggio in compagnia.

E si “spiluccherà” per tre giorni: da sabato 17 a lunedì 19 luglio in piazza Costituente a Mirandola grazie allo Street Food.

Una sorta di “Tour d’Italia del cibo di strada”, con “puntatine” di cucina continentale: d’oltreoceano e

asiatica.

Una quindicina gli operatori presenti che troveranno spazio tra il Palazzo del Municipio e il Castello dei Pico dalle ore 19 – opportunamente distanziati in osservanza delle misure anti Covid.

Pronti ad offrire l’opportunità non solo del semplice assaggio, ma anche quella della cena in compagnia di famigliari o amici.

Declinata nelle tipicità di diverse Regioni italiane e anche di diversi Paesi del mondo.

Grande immancabile classico il cannolo siciliano, gli arrosticini abruzzesi, le bombette pugliesi, la carne toscana alla griglia, i risotti mantovani, le birre artigianali, crepes, gelato e waffel.

Ci saranno poi banchi con specialità sudamericane, rumene e thailandesi.

“Abbiamo un centro storico che, per le sue caratteristiche, si presta come location ideale per ogni sorta di manifestazione dedita all’intrattenimento e allo stare insieme. In più c’è voglia di vivere il cuore storico di Mirandola – spiega l’assessore allo Sviluppo del territorio con delega al Centro storico Fabrizio Gandolfi – da parte dei mirandolesi, ma anche da chi viene dai Comuni vicini”.

“A maggior ragione, anche quest’anno, dopo i mesi caratterizzati dalle chiusure dovute al Covid. Lo Street food, come altre iniziative, si inserisce tra quelle già organizzate e in programma, che vanno nella direzione del territorio– continua l’assessore- Il constante aumento delle presenze agli eventi e non solo, di tanti cittadini, provenienti anche da territori limitrofi, conferma la sua attrattività. Un riscontro che ci motiva a migliorare l’offerta finalizzata anche da questo punto di vista alla crescita di Mirandola e del suo territorio”.

“Vivibilità che però, tengo a sottolineare, fa rima con sicurezza. Sia per lo Street Food che per gli altri appuntamenti: tutte le regole relative alla salvaguardia delle persone sono e saranno attivate e fatte rispettare. Ci saranno cartelli per ricordare l’uso della mascherina e personale specifico per evitare la creazione di assembramenti. Dobbiamo continuare a prestare attenzione senza rinunciare però alle serate estive in compagnia, nella nostra bellissima piazza. Condividendo cibo, allegria e voglia di uscire”.