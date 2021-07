No alla Bretella Campogalliano-Sassuolo: opera inutile e costosa

MODENA- Le forze politiche in Consiglio comunale di Modena Movimento 5 Stelle, Sinistra per Modena/ArticoloUno e Verdi ribadiscono la loro netta contrarietà alla realizzazione della Bretella Campogalliano-Sassuolo.

Ecco il comunicato stampa:

– rendere immediatamente pubblico il progetto esecutivo nella sua completezza al fine di avviare un confronto con il territorio e tutti i soggetti portatori d’interesse in un percorso di democrazia partecipativa al fine di valutare complessivamente il progetto ed in particolare:

– sostenere e consentire l’esercizio dei diritti di partecipazione e controllo democratico dei diversi soggetti interessai (istituzionali e non) per far valere i legittimi interessi nelle opportune sedi con particolare riferimento al MIT

Riteniamo inoltre che sino ad oggi sia mancato il coinvolgimento e l’ascolto dei territori che verrebbero pesantemente impattati dalla Bretella e che ultimamente si sia perso l’interesse alla realizzazione dell’opera anche da parte dei soggetti sostenitori in quanto ci si è resi conto dell’insostenibilità del Piano Economico Finanziario che non garantisce l’effettivo rapporto costi benefici.

Ribadiamo la necessità di investire le importanti risorse stanziate su una mobilità delle merci su ferro, soluzione più ecologica ed in linea con la concezione del trasporto delle merci intesa in tutta Europa.

Ci rendiamo disponibili al confronto e al dialogo con le autorità e le amministrazioni interessate dalla Bretella Campogalliano-Sassuolo, anche con coloro che a tutt’oggi la sostengono e difendono a spada tratta, e annunciamo una serie di iniziative intercomunali e interprovinciali, anche con il coinvolgimento del “Comitato no Bretella-Sì mobilità sostenibile”, per far comprendere al meglio ai territori il progetto in questione e spiegare che esistono possibili alternative più economiche e meno impattanti ambientalmente”.