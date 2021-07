“Non è la Fiera” e “Nonantola Città d’Arte”, le iniziative dal 23 al 26 luglio

NONANTOLA – Sperando di poter ritrovare la Fiera nel 2022, l’ultimo fine settimana di luglio a Nonantola rimane comunque ricco di eventi grazie alle iniziative di “Non è la Fiera” proposte dalla locale Pro Loco e di “Nonantola Città d’Arte” organizzate dai gruppi “NonantolArte” e “Photo NonantolArte ”.

Non è la Fiera

Le iniziative al Giardino Perla Verde partono venerdì 23 luglio alle ore 21 15 con la serata fotografica “Nonantola di ieri e oggi a confronto” proposta dall’associazione AEMILIA.

Spazio invece ai grandi successi di Lucio Battisti sabato 24 luglio con la “Innocenti Evasioni Band”. Si tratta di una novità per i nonantolani e un’occasione per poter apprezzare la voce del front man del gruppo molto simile a quella dell’indimenticabile musicista di Poggio Bustone. Ancora buona musica domenica 25 luglio attraverso le note dei Bluesbandati, noto gruppo locale nato nelle Officine Musicali, la scuola di musica di Nonantola. La serata è proposta in collaborazione con Radio Attiva. Infine lunedì 26 luglio è in programma il gradito ritorno della Tribute band “Allegri Vagabondi”, l’unica autorizzata dai Nomadi a fregiarsi di questo titolo. Sempre al Giardino Perla Verde, nel corso della manifestazione, sono esposti alcuni rari esemplari di moto d’epoca della collezione privata di Lorenzo Prato.

Oltre agli spettacoli a “Non è la Fiera” in Piazza della Liberazione sono previste le bancarelle degli artistico-creativi e delle associazioni di Volontariato, mentre in Viale delle Rimembranze si tiene il mercato degli ambulanti. Completano il programma le giostre in piazza Alessandrini e piazza Tien An Men, mentre per gli amanti degli animali venerdì 23 luglio alle 20 30 è in programma la passeggiata a 6 zampe per il centro di Nonantola.

Nonantola Città d’Arte

Nonantola Città d’Arte unisce gli eventi artistici dell’estate nonantolana durante l’ultimo fine settimana di Luglio organizzati dai gruppi “NonantolArte” e “ PhotoNonantolArte” costituiti all’interno dell’Associazione Ricreativa Culturale “La Clessidra APS”, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola e in collaborazione con AFNI Emilia Romagna, Torre Attiva, Pro Loco Nonantola, Museo di Nonantola e Partecipanza Agraria di Nonantola. L’inaugurazione delle iniziative di Nonantola Città d’arte è prevista venerdì 23 luglio alle ore 19.00 con la partenza da Torre Attiva (Torre dei Modenesi).

La tradizionale mostra collettiva di pittura e scultura a cura di NonantolArte

Espongono 31 artisti nonantolani e soci dell’Associazione La Clessidra APS che hanno frequentato i corsi o che fanno parte del comitato organizzativo degli eventi. Inoltre saranno esposti i 6 dipinti vincitori dell’estemporanea di pittura En Plein Air svolta nei giorni 8 e 9 Maggio 2021.

Informazioni

Sala Eliseo Zoboli Torre Attiva (Torre dei Modenesi) via Roma 10. Orari: Venerdì 23 19.00/23.30 • Sabato 24 9.30/12.30 – 20.00/23.30 Domenica 25 9.30/12.30 – 20.00/23.30 • Lunedì 26 20.00/22.00 Info: nonantolarte@gmail.com

Terra e acqua: Natura in Emilia Romagna

PhotoNonantolArte ospita 30 fotografi di AFNI Emilia-Romagna (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) che è la più importante associazione di fotografia naturalistica in Italia. AFNI svolge un’attività educativa di utilità sociale, valorizzando la natura della nostra Italia e del mondo attraverso la fotografia e sensibilizzando i cittadini alla tutela e alla conservazione degli ambienti naturali. La sezione Emilia-Romagna con questa mostra si pone lo scopo di divulgare e promuovere la fotografia di natura attraverso lo sguardo dei propri soci. Lo spirito di questa mostra è raccontare la natura del nostro territorio rappresentata non solo da animali e ambienti facilmente osservabili, ma anche dalla fauna minore, vegetazione e dettagli che solitamente sfuggono agli sguardi frettolosi del nostro tempo. La mostra vuole diffondere un messaggio di sensibilizzazione sulla natura e sugli ambienti che ci circondano così pesantemente sfruttati e modificati dall’opera dell’uomo.

Informazioni

Sala Marcello Sighinolfi (Museo di Nonantola) via del Macello. Orari: Venerdì 23 19.30/23.30 • Sabato 24 9.30/12.30 – 17.00/23.30 Domenica 25 9.30/12.30 – 17.00/23.30 • Lunedì 26 20.30/23.30. Info: photo nonantolarte@gmail. com

Caos nello stormo

Mostra personale di Armando Calvelli vincitore dell’ultima edizione di NonantoInvitalArte Premio Iva Montepoli 2019 con l’opera “Caos nello stormo”.

“Il filo conduttore di queste opere recenti di Armando Calvelli in mostra nel Museo di Nonantola, all’interno della Torre dei Bolognesi, è dato proprio dalla giusta misura dello sguardo dell’artista. Attraverso una serie di universi polimorfi l’autore propone dimensioni “altre” di possibilità moltiplicate. I personaggi rappresentati ci arrivano frazionati, smantellati e ricostiuiti da un’incessante operazione di riscrittura costitutiva della significazione grafico-pittorica. Il corpo è il vero oggetto dell’universo artistico in cui l’autore vuole condurre il visitatore. Sono presenze e insistenze di anatomie che si moltiplicano, che, provenienti da altri supporti, prendono forma quasi per “accidens” su nuovi supporti. La riflessione critica sui limiti della fisicità diventa un modo per negare l’universo figurativo tradizionale e sollecitare la fondazione di un “vedere iniziale” da cui ripartire per mettere i nostri occhi in un circuito permanente”.

Informazioni

Torre dei Bolognesi (Museo di Nonantola) via del Macello. Orari: Venerdì 23 19.30/23.30 • Sabato 24 9.30/12.30 – 15.30/18.30 – 20.30/23.30. Domenica 25 9.30/12.30 – 15.30/23.30 – ore 18.30 visita guidata alla mostra e al museo su prenotazione contattando: 059896656 museo@comune. nonantola.mo.it Lunedì 26 20.30/23.30 – La mostra resterà aperta fino al 26 settembre il sabato e la domenica con i seguenti orari: 9.30/12.30 – 15.30/18.30.

