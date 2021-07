Per il “CarpiCittà” di luglio copertina euro-presidenziale

CARPI- Sono i presidenti del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, David Sassoli e Ursula von der Leyen, a sorridere dalla copertina del “CarpiCittà“ di Luglio, la cui distribuzione inizia in queste ore partendo dal Centro storico: il notiziario del Comune ha infatti dedicato alle due autorità comunitarie, e alla straordinaria visita di cui saranno protagonisti domenica 11 luglio, la propria “vetrina“ e relativo servizio.

Un avvenimento letteralmente eccezionale, per la contemporanea presenza delle due figure in un’occasione che non è un vertice internazionale né un incontro di Stato.

Altri temi trattati in questo numero sono: la lunga e ricca estate culturale, cui è dedicato uno speciale di quattro pagine al centro del giornale, intitolato “Accade d’estate a Carpi“, con il calendario dei principali appuntamenti, che si può staccare e conservare; le agevolazioni per Tari, Imu e Cosap recentemente deliberate; un servizio sull’accordo territoriale per il nuovo ospedale, firmato alla presenza del Ministro della salute Roberto Speranza; i nuovi contributi per rimuovere l’amianto e quelli per rilanciare lo sport; il film “Bocche inutili“, sulle ebree deportate nel campo di Ravensbruck, che si sta girando nella nostra città.

Completano il numero di luglio le consuete rubriche “CarpiDiem”, “Quicittà” e “Pagine Utili“, e “Voci dal Consiglio” con gli interventi di tutti i gruppi.