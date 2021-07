Prendono a mazzate la vetrina dello Sportello sociale

MODENA- Nel cuore della notte due sconosciuti hanno preso a mazzate una vetrata secondaria dell’appartamento a piano terra in uso al Quartiere 3- in via Viterbo, zona Morane- dove si trovano lo Sportello Sociale e altri uffici.

L’incursione è avvenuta dopo la chiusura dell’ufficio dove si erano svolte le votazioni elettorali per i moldavi residenti a Modena. I due non sono riusciti a entrare: il vetro si è rivelato più resistente del previsto.

Resta ancora ignoto il motivo del raid, ma non si esclude un gesto vandalico o un tentativo di intrusione per compiere un furto.

