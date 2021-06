Riccardo Landini: il musicista che insegna ai piccoli “a suon di blues”

CARPI- L’imprinting con la musica, il carpigiano Riccardo Landini, l’ha avuto da giovanissimo. Poco dopo è arrivato quello con i bambini. Il risultato? Una vita professionale scandita da concerti live e, ovviamente, dall’insegnamento.

Perché Richi Landini non è soltanto un bravo musicista e voce solista, è anche un appassionato insegnante di propedeutica musicale alla Fondazione Scuola di Musica “Carlo Guglielmo Andreoli” (che ha sedi a Mirandola, Concordia, Cavezzo, San Felice sul Panaro, Finale Emilia e Medolla) e alla scuola di musica “Musikè” di Carpi.

I suoi piccoli alunni (tutti in età prescolare) sono pazzi di lui e non stentiamo a crederlo dando un’occhiata ai video che il musicista pubblica sui social nei quali canta fiabe e tiene il ritmo, sulle note dei Daft Punk, circondato virtualmente dai suoi “apprendisti musicisti” durante una lezione di musica in Dad.

Non si può insegnare a dei bambini se non c’è una vera vocazione e Riccardo, questa vocazione, ce l’ha davvero.

“Ho cominciato a insegnare musica alla scuola materna per caso, a Soliera, nel 2001 e non sono più tornato indietro- racconta Landini– perché ho scoperto di avere una particolare predisposizione per i bambini”.

Una speciale capacità- quella di Landini- di creare un contatto didattico, musicale e soprattutto umano con i suoi allievi che, tra una canzone sul Re Leone e una sul frullatore che prepara la merenda ( tutti brani scritti, parole e arrangiamento, dallo stesso Landini) imparano la ritmica e prendono dimestichezza con i principali strumenti musicali.

“Uso soprattutto i brani che compongo e meno quelli più conosciuti – spiega Landini- poche canzoni allo Zecchino d’Oro e tanto blues, funk e rock”.

Proprio ai più piccoli Riccardo Landini ha dedicato il disco “Natale in fondo al mare”, uscito lo scorso dicembre: sette tracce che parlano di “alghe di Natale” e “babbo Balena” .

Il disco, disponibile su Spotify e YouTube, ha fatto da apripista a un progetto più grande e ambizioso: entro l’estate uscirà infatti un nuovo ellepì ( il titolo è ancora work in progress ma sembra che si chiamerà “Storie bislacche”) del quale Landini, come sempre, ha curato testi, musica e arrangiamento e per il quale sta cercando illustratori e illustratrici. “Sto ricevendo moltissime richieste, anche da illustratori professionisti– spiega – ma vorrei scegliere giovani che abbiano il desiderio di fare una nuova esperienza”.

L’intenzione sarà poi quella di creare un vero libro per l’infanzia con tutte le storie contenute nel disco sperando che possa essere il primo di tanti altri.

Ma Richi Landini non si ferma qui: “L’idea è quella di creare un portale internet nel quale tutti gli artisti che si occupano di qualsiasi forma d’arte per bambini possano condividere materiale ed esporre quello che creano”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017