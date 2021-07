San Felice, Elena Vittoria Sinico presenta il suo romanzo “Il Ritratto”

SAN FELICE- Mercoledì 21 luglio a San Felice sul Panaro, in piazza Matteotti alle ore 21, Elena Vittoria Sinico presenterà il suo romanzo “Il ritratto”.

Dialoga con l’autrice l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino.

L’iniziativa rientra nella rassegna “I libri del mercoledì” organizzata da assessorato alla Cultura, Pro Loco e biblioteca comunale Campi-Costa Giani.

L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

E’ possibile effettuare la prenotazione contattando i numeri: 0535/86391- 86392 e 335/7182220 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comunesanfelice.net.

La trama- “Il ritratto” racconta le vicende di Caterina Soavi che ha quasi diciotto anni e vive in due realtà ed epoche diverse: a Versailles, nel 1657 e a Mantova, nel 1999.

Sono davvero la stessa persona o si tratta di un gioco perverso della mente? Un mistero avvolge la morte della giovane cortigiana e la Caterina del presente sarà costretta e coinvolta a scoprire la verità prima del giorno del suo compleanno. L’inseparabile amica Anna, un’affascinante psicanalista, e altri personaggi

l’accompagneranno in questa corsa contro il tempo.

Amore, destino, amicizia e sospetto si intrecciano, capitolo dopo capitolo, tenendo il lettore col fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Elena Vittoria Sinico, è amante della scrittura fin da bambina. Nel 1999 inizia a scrivere il romanzo

“Il ritratto” e successivamente alcuni racconti. Non lascia da parte neppure la produzione poetica e,

insieme all’associazione culturale “Sentieri di Poesia” di cui fa parte, promuove spettacoli teatrali

nei quali si fondono poesia, musica e danza.

Pubblica con due amiche poetesse l’antologia “Tre Civette sul comò”.

Attiva anche in campo cinematografico firma il testo e la regia del cortometraggio “Amore scritto” e partecipa alla sceneggiatura del film “5.9 la zona rossa” nella triste occasione del terremoto in Emilia.

Recita come attrice protagonista nel film documentario “La spada e la fede” e in “Being tomorrow”, remake del film “5.9”. Dopo aver ricevuto, a un concorso, il “Premio Speciale della Giuria”, con il suo romanzo “Il ritratto” decide, finalmente, di pubblicarlo e invia il manoscritto alla casa editrice Maglio di San Giovanni in Persiceto (Bologna).

La rassegna “I libri del mercoledì” si conclude mercoledì 28 luglio, sempre in piazza Matteotti alle ore 21, con la scrittrice Marzia Accardo che presenta il suo romanzo “Rosso vendetta”.

Dialogherà con l’autrice, la blogger e scrittrice Roberta de Tomi.