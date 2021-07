Schianto in A1: dopo due giorni di agonia si è spenta Giada Giannone

CASALGRANDE- Si è spenta dopo due giorni di agonia all’ospedale Maggiore di Parma Giada Giannone: la giovane rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente domenica 11 luglio, in autostrada.

La giovane viaggiava insieme al fidanzato, che guidava, alla sorella di lui e al compagno di quest’ultima su una Peugeot 308. All’altezza della stazione Mediopadana, sulla corsia sud della A1, l’auto è stata tamponata da un Suv Fiat Freemont.

La Peugeot ha sbandato per poi ribaltarsi, sbalzando le due ragazze fuori dall’abitacolo. L’altra giovane, ancora ricoverata all’ospedale Boggiovara, non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravi. Illesi i due ragazzi che erano seduti sui sedili anteriori.

Martedì 13 luglio le condizioni di Giada Giannone sono peggiorate, causando purtroppo il decesso della giovane.

Proseguono gli accertamenti della polizia stradale per chiarire la dinamica di un sinistro: è emerso il possibile coinvolgimento, seppur marginale, di una motocicletta che si sarebbe allontanata.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017