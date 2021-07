Sesso? Si, grazie, in tutti i modi. Al TEDx Mirandola, Greta Tosoni illustra la rivoluzione sessuale della GenZ

MIRANDOLA – Un’edizione del TEDx improntata al tema della vita e a tutto ciò che la concerne, non poteva prescindere da un intervento dedicato al fulcro, al “motore primo” dell’esistenza umana (e in generale, animale) stessa: sesso e sessualità hanno infatti ispirato l’ultima conferenza della rassegna, chiudendo idealmente il cerchio dei “matters of life” di cui il TED mirandolese si è fatto vetrina. A discernere la questione, Greta Tosoni, giovane sex coach, artista e fondatrice di Virgin and Martyr, un progetto teso a rinnovare e diffondere l’educazione sessuale.

“La nostra sessualità è come un paesaggio meraviglioso, che però occorre avere il coraggio di esplorare,” spiega Greta Tosoni, “e questo presuppone un significativo lavoro su se stessi. Fin da quando siamo piccoli, veniamo abituati a classificare i generi, assegnando a maschile e femminile determinate caratteristiche e qualità: ebbene, questi preconcetti imposti ci influenzano per tutta la vita, creando barriere che impediscono agli individui di scoprire il proprio vero sé. Per quanto mi riguarda, nel corso della mia adolescenza, mi sono parecchio interrogata sulla reale natura della mia identità e delle mie preferenze sessuali, fino a quando non mi sono concessa di non dover scegliere un’etichetta, aprendomi così a qualunque tipo di esperienza e possibilità.”

Un intervento, quello della giovane sex coach, che ha messo in luce una nuova concezione della sessualità, abbracciata soprattutto dalle giovani generazioni: è noto come la cosiddetta Generazione Z, costituita da ragazzi nati alle soglie del nuovo millennio, stia significativamente mettendo in discussione i modelli e gli stereotipi del passato, proponendo una nuova dimensione dei rapporti e dell’identità, definita sempre più fluida.

