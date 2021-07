Valentina Menozzi: “Il mio sogno? Un dispositivo medico alla portata di tutti perché la salute non deve essere un lusso”

MIRANDOLA- “Attualmente il sistema sanitario nazionale non riesce a coprire interamente le spese per la gestione delle ferite croniche e i pazienti devono integrare con cifre importanti i trattamenti necessari” – precisa Valentina.

“Io, Alice Michelangeli e Riccardo Della Ragione abbiamo fondato Prometheus nel 2017; noi tre siamo un team consolidato, siamo amici, siamo una famiglia” – racconta Valentina.

La startup ha sede produttiva a Mirandola e sviluppa dispositivi per la medicina rigenerativa. Il loro prodotto di punta è il cerotto Ematik, un medicamento personalizzato e privo di effetti collaterali che dimezza i tempi di guarigione delle ferite croniche.

Quando è nato l’interesse per le biotecnologie?

“Da piccola sono sempre stata incuriosita da tutto quello che riguarda il processo creativo, inizialmente più quello di tipo artistico. Nel tempo però ho iniziato ad appassionarmi sempre di più al mondo della scienza, della biologia e, in particolare, al processo creativo che caratterizza il mondo scientifico, con la possibilità di sviluppare tecnologie e trattamenti innovativi in campo medico tant’è che appena iniziato il percorso universitario è stato chiaro sin da subito che non avrei potuto fare scelta migliore”

A neanche 30 anni ne hai già fatta di strada; guardando al futuro qual è la prossima sfida che vedi davanti a te?

“Senza dubbio quella di arrivare a certificare il prodotto di Prometheus, ora destinato ad uso veterinario, ad uso umano, così che un giorno si possa utilizzare per la cura delle ferite negli ospedali come gold standard per il trattamento dei pazienti. Questo coronerebbe tutti gli sforzi fatti fino ad oggi e sarebbe una vera soddisfazione poter contribuire direttamente all’innovazione in campo medico”

Raccontaci la cosa più entusiasmante che ti è capitata da inizio 2021?

“La cosa più sorprendente e di grande soddisfazione avvenuta quest’anno è stata la campagna per la raccolta fondi necessaria per continuare a finanziare il nostro lavoro. Ci siamo positivamente stupiti di

quante persone abbiano creduto in noi, chiudendo la campagna praticamente in soli 6 giorni!”

