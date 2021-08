29enne arrestato a San Felice per furto di auto e tentato scippo

SAN FELICE- Furto di auto, ricettazione e tentato scippo: sono questi i reati contestati a un 29enne di origini campane, arrestato lunedì 16 agosto a San Felice dai carabinieri.

La richiesta della procura è arrivata al termine di alcuni accertamenti partiti ad aprile quando il 29enne è stato trovato in possesso di tre veicoli rubati tra le province di Modena e Ferrara. Su una vettura erano state tra l’altro installate delle targhe non corrispondenti, anch’esse poi risultate rubate.

All’uomo è stato inoltre attribuito il furto di una vettura lasciata dal proprietario in sosta nei pressi di un’attività commerciale in via Delle Nazioni, lo scorso 29 marzo.

Lo stesso giorno il 29enne si è inoltre reso responsabile anche di un tentato furto con strappo ai danni di una donna.

Al momento dell’arresto il 29enne ha tentato la fuga: azione che ha portato i militari a denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale e mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione dell’avviso orale cui l’indagato era sottoposto da aprile.

