Condominio Aurora Camposanto, la sindaca: “Le cose stanno cambiando”

CAMPOSANTO – A Camposanto si fa sempre più acceso il dibattito su quello che accade al popoloso condominio Aurora, 22 appartamenti di case popolari in cui non sempre c’è armonia tra residenti storici e nuovi arrivati, tra italiani e immigrati. Nodo del contendere, l’uso degli spazi comuni.

Ma qualcosa sta cambiando. Come spiega da Comune di Camposanto la sindaca Monja Zaniboni:

Ci sarà una nuova assemblea a fine settembre, seguiamo la vicenda passo passo, ma il condominio ha già messo avanti tante cose, Per quanto riguarda la struttura, ad esempio, abbiamo intrapreso il percorso del bonus 110% con Acer, già approvato in Consiglio, e sarà sistemata anche esternamente, come avevamo previsto accantonando nel corso degli anni le cifre necessarie. Ora il bonus velocizza tutto.

Prosegue la Zaniboni:

Nei percorsi che abbiamo attivato abbiamo cercato di sistemare col condominio le problematiche e i contrasti di convivenza. Essendo una struttura con 22 condomini, bisogna cercare di trovare un equilibrio. A a fine settembre inizieranno i lavori di asfaltatura all’esterno, che fanno il paio con altri lavori di miglioramento già effettuati, come gli ascensori. I nuovi inserimenti di inquilini provengono da una graduatoria, fatta con determinate caratteristiche, tra l’altro modificata qualche anno fa. I nuovi inserimenti sono stati di famiglie italiane, capiamo i residenti storici che abitano lì da anni e hanno visto nel corso del tempo i cambiamenti delle famiglie, ma le procedure messe in campo sono state diverse: ci sono state delle decadenze forzate, chi non ha pagato è uscito, controlliamo tuttora – come tutti gli anni – chi ha ancora i requisiti e chi non ce li ha deve uscire. Il lavoro messo in campo è tanto, poi è ovvio che i tempi sono lunghi. Ma da giugno a settembre alcune cose sono cambiate: ad esempio, i mezzi che erano nel cortile comune sono stati messi fuori, gira la pattuglia della Polizia Locale una volta la giorno per controllare.

Da parte del Comune c’è attenzione, ma anche da parte dei condomini tirati in causa?

Si, c’è collaborazione, abbiamo trovato molta collaborazione, anche l’amministratrice è molto attenta, abbiamo capito che ci sono conflittualità tra vicini, noi cerchiamo di sistemare e trovare una quadra, ma non è semplice o facile. Ma ci mettiamo tutto l’impegno possibile e il contatto è costante, poi è ovvio che non si riesce a fare tutto in fretta

