Dal Ministero un milione di euro per il modenese: risorse anche per il “Calvi” di Finale Emilia

MODENA- Per sostenere i costi dell’affitto di locali ad uso didattico e per realizzare lavori di manutenzione e adattamento degli spazi nelle scuole superiori, la Provincia ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione un contributo di un milione di euro.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata sul sito del Ministero la graduatoria di assegnazione dei fondi destinati agli enti locali, Province e Comuni, pari a 270 milioni di euro a livello nazionale, a sostegno dei costi di affitto e noleggio di spazi scolastici comprese le spese di conduzione (disponibili 70 milioni) e interventi di manutenzione scolastica, ristrutturazioni e adeguamenti per creare nuovi spazi.

La Provincia di Modena si era candidata al bando- chiuso il 13 agosto- con i propri progetti, ottenendo praticamente il massimo delle risorse finanziabili: quasi 580 mila euro per gli affitti e conduzione e quasi 400 mila euro per le manutenzioni.

Sugli affitti la Provincia, con questi contributi, sostiene i costi del canone e le bollette del Centro Famiglie di Nazareth in via Formigina 319 a Modena: dove sono disponibili 14 aule, utilizzate dagli studenti del Fermi di Modena già dal prossimo settembre; quelli dell’edificio ex Gamma due in via Mosca a Sassuolo, dove sono disponibili 17 aule a servizio dell’istituto Morante; in questo caso i tempi di ingresso degli studenti slittano a dicembre, a causa della necessità di realizzare un intervento di adeguamento, e i locali della parrocchia di S.Biagio a Maranello destinati da settembre all’istituto Ferrari.

Tenendo conto di questi spazi presi in affitto, degli ampliamenti praticamente conclusi al Selmi di Modena e al polo Levi-Paradisi di Vignola e degli interventi di adeguamento realizzati in diversi istituti, dal prossimo anno scolastico sono oltre una settantina gli spazi aggiuntivi messi a disposizione dalla Provincia con un investimento di circa cinque milioni.

Sugli interventi di manutenzione la Provincia ha ottenuto le risorse per 14 progetti in altrettante scuole: tra cui il Fermi, il Barozzi e il Tassoni a Modena, il Fanti a Carpi, il Calvi a Finale Emilia, il Baggi e Volta a Sassuolo e il Paradisi a Vignola.

Alcuni sono già partiti per terminare entro l’avvio dell’anno scolastico, altri entro la fine dell’anno; previsti la sostituzione di infissi, adeguamenti e miglioramento di servizi e ulteriori spazi per garantire una maggiore sicurezza sanitaria.