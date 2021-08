San Felice, conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

SAN FELICE SUL PANARO – Lo scorso 28 luglio il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha deliberato all’unanimità di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto per le seguenti ragioni: «Così come cento anni fa quel Soldato è stato voluto “di nessuno” perché potesse essere percepito come “di tutti” e sublimare così il sacrificio di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui in ogni

luogo della Patria si possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel Caduto».

Nel 2020, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di San Felice, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha segnalato che il Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia aveva invitato tutti i Comuni italiani ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, in occasione dell’approssimarsi del centenario della traslazione e tumulazione del “Milite Ignoto” all’Altare della Patria (Roma, 4 novembre 1921-2021).

Il Comune di San Felice sul Panaro ha quindi deciso di aderire all’iniziativa al fine di esprimere, in tal modo, i sentimenti della comunità nell’identificare un militare sconosciuto caduto combattendo per la Patria in un proprio cittadino. D’ora in poi, quindi, il Milite Ignoto sarà anche un sanfeliciano.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017