San Felice: per la “Fiera di settembre” si spostano i mercati e modifiche alla viabilità

SAN FELICE- In occasione della 408° edizione della Fiera di settembre, che si svolgerà dal 27 agosto al 1° settembre, i mercati cittadini verranno spostati e ci saranno temporanee modifiche a parcheggi e viabilità.

I mercati di venerdì 27 e lunedì 30 agosto “traslocheranno” infatti in piazza Italia, dove ci saranno limitazioni e divieti di parcheggio dalle 6 alle 15.

Nel caso del mercato di lunedì 30 agosto, oltre a piazza Italia, sarà chiusa l’area dei parcheggi di via Milano e della zona ingresso sud di Ri-Commerciamo.

Inoltre non sarà possibile parcheggiare in piazza Ettore Piva dal 24 agosto al 3 settembre per la presenza delle strutture del luna park.

Sempre nel periodo della Fiera, ci saranno divieti di sosta nelle vie e nelle piazze dove si svolgeranno le iniziative della manifestazione: via Campi, via Don Minzoni, via largo Posta, via Roma, via Marconi, piazza Matteotti, via Mazzini, via Ascari, via Risorgimento, via Terrapieni, piazza Castello, via Molino, via Milano e piazza Italia.

Sarà invece interdetta la circolazione dei veicoli durante lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni in: via Campi- nel tratto tra via Circondaria e via Bergamini- via Terrapieni (esclusi i residenti e i veicoli di Poste Italiane), via Don Minzoni, via largo Posta, via Roma, via Marconi, piazza Matteotti, piazza Castello, via Mazzini- nel tratto tra via Ascari e via Campi- piazza Italia, via Milano e via Molino.