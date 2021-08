Sanità, Palma Costi (Pd): “Urgente progetto strutturale per ospedale Mirandola”

MIRANDOLA- La consigliera regionale del Partito democratico Palma Costi ha chiesto alla direzione aziendale di fornire la stessa progettualità complessiva funzionale e strutturale attuata per l’ospedale di Carpi anche per l‘ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

Ecco la nota della consigliera Costi:

“In questi giorni ho avuto modo di leggere la Relazione di sintesi del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ospedale di Carpi che sostituirà quello attuale.

Si delinea una nuova struttura ospedaliera adatta a una sanità proiettata nel futuro. Un futuro, per la vasta Area a nord della via Emilia, da Finale Emilia a Soliera, che continuerà a essere imperniato su due ospedali: uno nuovo a Carpi e quello di Mirandola rinnovato e potenziato.

Come deciso dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria con l’ordine del giorno del luglio 2020, i due ospedali hanno pari livello, con specifiche vocazioni e specializzazioni, all’interno della rete ospedaliera e territoriale provinciale. È molto positivo che l’Azienda abbia predisposto un progetto chiaro e leggibile dell’ospedale di Carpi. Allo stesso modo è necessario e urgente un progetto strutturale, funzionale ed edilizio oltre che economico, per la struttura ospedaliera di Mirandola.

Questo permetterà di comprendere al meglio la risposta complessiva per tutta l’Area Nord di Modena e confermare il pari livello dei due ospedali. Fino ad ora è molto apprezzabile il lavoro svolto dalla direzione aziendale per il potenziamento dell’ospedale di Mirandola: sono previsti finanziamenti importanti, è stata acquistata la nuova Tac, ristrutturato il pronto soccorso, designati i nuovi primari e altri concorsi sono stati banditi.

Ma per dare senso compiuto al lavoro di rafforzamento dell’ospedale non si può prescindere da una progettazione complessiva che ne delinei il futuro “status”.

Per questo è giustissima la richiesta dei sindaci e del presidente della commissione Sanità dell’Unione, il dottore Carlo Tassi, alla direzione aziendale affinché fornisca ora la stessa progettualità complessiva funzionale e strutturale, per l‘ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

Una progettualità che renda leggibile lo sforzo di potenziamento dell’ospedale definendo in modo organico gli spazi per le specialistiche con relative tecnologie e i posti letto assolutamente necessari per il superamento delle aree omogenee, ma anche per essere credibili sul rientro definitivo del reparto di cardiologia e il ritorno alla guardia h 24.

Le attuali singole scelte di opere edilizie senza una progettualità complessiva non rendono evidente lo sforzo in atto e il traguardo finale, di cui siamo certi. Questo si rende ancora più necessario alla luce dell’emergenza Covid che obbliga a rivedere gli spazi ospedalieri e ad avere una diversa attenzione strutturale alla sicurezza: percorsi, ma anche stanze singole ed altri accorgimenti già sperimentati.

Tutto ciò si rende urgente anche alla luce degli investimenti previsti dal Pnrr e per programmare eventuali ulteriori risorse necessarie per l’ospedale di Mirandola.

E poiché un ospedale è fatto soprattutto dal personale sanitario siamo convinti che una progettualità siffatta porterebbe una maggiore attrattività dell’ospedale di Mirandola, dove il personale può leggere in positivo il proprio futuro professionale.

In fondo è anche il senso della petizione promossa dal Partito democratico e dal gruppo consiliare dell’Area Nord liste civiche Pd. Pertanto, seguirò e supporterò attivamente il lavoro dei nostri sindaci perché l’ospedale di Mirandola abbia i servizi e la qualità che tutti abbiamo condiviso, anche la direzione aziendale”.