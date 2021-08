Solara di Bomporto, un allenamento per la mente e per il corpo con la solierese Nicoletta Scoppettuolo

SOLARA DI BOMPORTO- Ritrovare sé stessi e il proprio equilibrio posturale: sono questi gli obiettivi del corso di ginnastica posturale, in partenza a settembre 2021, tenuto dalla solierese Nicoletta Scoppettuolo.

Nicoletta “nasce dal fitness in acqua”: una lunga esperienza nelle piscine della Bassa alla quale si è aggiunta, 5 anni fa, la passione per lo yoga. Una passione che Nicoletta ha scelto di “professionalizzare” e condividere cominciando, lo scorso aprile, con delle dimostrazioni di postural gym.

“Ho provato sulla mia pelle i benefici della ginnastica posturale e delle discipline olistiche– racconta Nicoletta- così ho pensato, perché non dare la possibilità anche agli altri di sperimentarne i giovamenti?”.

Così, in accordo con i suoi insegnanti di yoga, Nicoletta ha deciso di sperimentare questa nuova strada.

Ma cosa si intende per ginnastica posturale?

“E’ una ginnastica profonda– spiega la Scoppettuolo- perché agisce sugli organi interni e su tutto quello che non si vede. Si lavora con i muscoli e la respirazione”.

Un allenamento per la mente e per il corpo: perfetto per chi tende a soffrire di dolori alla schiena, al collo e alle spalle. Attraverso gli esercizi di ginnastica posturale si rinforzano, si allungano e si rilassano i muscoli donando loro- pian piano- elasticità, mirando anche a correggere posture errate e assumere atteggiamenti corretti.

Un training adatto a tutti che, con un impegno minimo, aiuta ad allontanare la sensazione di spossatezza e i limiti imposti dalle piccole fatiche quotidiane.

“Perché star bene con sé stessi e interagire con chi ci sta intorno- precisa l’istruttrice- è il benessere al quale ognuno di noi aspira”.

L’appuntamento è quindi per settembre con il corso di “Postural gym, olistic style” di Nicoletta Scoppettuolo.

Le lezioni, in programma il martedì e il giovedì, avranno un doppio orario e si svolgeranno nella Sala Lombrico di Sorbara.

