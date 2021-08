Soliera, seconda dose di vaccino anti-Covid per Alle Tattoo

LIMIDI – Seconda dose di vaccino anti Covid-19 per Alle Tattoo, che ha voluto condividere pubblicamente la decisione di sottoporsi alla somministrazione del vaccino:

“Il Covid ha colpito duramente la mia fanbase. Tanti amici di tutto il mondo (Italia, Asia, America) purtroppo non ci sono più o hanno avuto dolorosi lutti causati da questa pandemia. A loro siamo vicini e le uniche armi a nostra disposizione per evitare il diffondersi della malattia sono il rispetto delle regole, il supporto e la fiducia nella medicina. Ho parlato con tantissime persone e molte mi hanno chiesto consigli ma non sono certo in grado di fare valutazioni e non sono neanche un tipo da chiacchiere da bar. Motivato da un forte senso civico mi sono sentito in dovere di contribuire con un piccolo gesto: il vaccino, per me, la mia famiglia, la mia clientela e per tutti i lavoratori del settore sanitario (medici, infermieri e istituzioni) che da oltre un anno sono in prima linea per sconfiggere questo virus”.