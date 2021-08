Tentata violenza sessuale in bus: 43enne bloccato e arrestato

CARPI- Sgomento e paura venerdì 20 agosto a Rimini, intorno alle 17, per i passeggeri che viaggiavano sul bus della linea 11: un 43enne di origine marocchina, poi risultato residente a Carpi, si è denudato tentando di abusare di una giovane turista.

L’autobus era giunto all’altezza di viale Regina Elena quando il 43enne, che stando alle testimonianze puntava la giovane già da un pò, si è spogliato mostrando le parti intime e, sorprendendo la donna alle spalle, ha tentato più volte di strusciarsi e portare a termine un atto sessuale.

La turista ha cominciato immediatamente a strillare, creando all’interno dell’autobus un vero e proprio parapiglia. L’autista ha subito fermato il mezzo allertando il 112.

Gli agenti si sono precipitati all’interno del bus, bloccando l’uomo che nel frattempo si era in parte rivestito: il 43enne è stato ammanettato, arrestato per violenza sessuale e condotto in questura.

Le amiche della vittima sono riuscite a riprendere l’intera aggressione con il telefonino e hanno mostrato il filmato alle forze dell’ordine.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017