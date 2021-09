Calcio, al via i campionati di Seconda e Terza Categoria. La prima giornata

Prenderanno il via domani, domenica 19 settembre, i campionati di Seconda e Terza Categoria, in cui sono impegnate diverse squadre della Bassa modenese.

In particolare, in Seconda Categoria, nel Girone E, sono presenti Folgore Mirandola, Pol. Solarese, Rivara, Sanmartinese e Vis San Prospero, mentre nel Girone G si trova il Nonantola Calcio, protagonista di un ottimo inizio di stagione, culminato con la vittoria del proprio girone di Coppa Emilia. Qualificazione al turno successivo di Coppa arrivata anche per Sanmartinese e Pol.Solarese. Per concludere con le squadre della Bassa in Seconda Categoria, nel Girone L è presente lo Junior Finale.

In Terza Categoria, invece, il girone da tenere d’occhio è il B, dove sono presenti Centro Polivalente Limidi, Concordia Calcio, Medolla, Robur La Pieve e Novese, che mercoledì 15 settembre ha superato per 2-0 l’Old Invicta nel recupero della gara di Coppa Ghirlandina, confermando il secondo posto nel proprio girone alle spalle della Gino Nasi. Di seguito il calendario delle gare della prima giornata di tutti i gironi.

Seconda Categoria, Girone E, calendario prima giornata (domenica 19 settembre, ore 15.30):

4 Ville Aps – Vis San Prospero

Cabassi United – Villa d’Oro Calcio

Campogalliano – San Paolo

Daino Santa Croce – Sanmartinese

Novellara Sportiva – Folgore Mirandola

Pol. Solarese – Baracca Beach

Rivara – Carpine 1954

Seconda Categoria, Girone G, calendario prima giornata (domenica 19 settembre, ore 15.30):

Bazzanese – S. Anna

Maranese – Appennino 2000

Monte San Pietro – United Montefredente

Nonantola Calcio – Pioppe Calcio

Piumazzo 1970 – Crespo Calcio

Ponte Ronca – Gaggio

Zocca – Calcara Samoggia

Seconda Categoria, Girone L, calendario prima giornata (domenica 19 settembre, ore 15.30):

Barco – Santa Maria Codifiume

Dogatese – Filo

Junior Finale – Amici di Stefano 2017

Ricci Francesco – Laghese

Sorgente – Bondeno Calcio

Traghetto Molinella – Nuova Codigorese

Terza Categoria, Girone B, calendario prima giornata (domenica 19 settembre, ore 15.30):

Concordia – Robur La Pieve

Cortilese – Polisportiva Cognentese

Gino Nasi – Medolla

Novese – Old Invicta

Virtus Mandrio – Circolo Rinascita

Centro Polivalente Limidi – Nuova Aurora (in programma domenica 19 settembre alle ore 19.00)

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017