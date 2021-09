Covid, sport e benessere dei giovani: se ne parla a Mirandola a “Giù dal divano”

MIRANDOLA- In occasione della notte gialla a Mirandola il 10 settembre 2021, scuola e Società sportive organizzano l’evento “Giù dal divano- scuola e sport al tempo del Covid 19”.

Il Covid -19 non si misura solo dalle vittime ma dai danni causati in diversi ambiti. Quello su bambini, ragazzi e adolescenti è un danno formativo ma anche psico- fisico. Fondamentale è esserne consapevoli per agire in modo positivo e efficace. Come deve cambiare quindi l’approccio dei giovani alla ripresa della scuola e delle attività sportive, dopo la pandemia?

In una tavola rotonda composta da psicologi e rappresentanti della scuola e dello sport internazionale, durante l’incontro verranno affrontati temi legati al cambiamento delle abitudini nella vita dei ragazzi e delle famiglie, alla ripresa delle attività.

Si cercherà di analizzare, con l’aiuto di esperti, quanto sta succedendo in questo periodo e l’impatto che possono avere determinate azioni sullo sviluppo psicologico nei ragazzi in età scolare.

Un evento rivolto a genitori, studenti e sportivi e anche a chi non pratica sport.

Modererà la discussione il dottor Paolo Neri: vicepresidente e addetto stampa della società Stadium Pallavolo di Mirandola.

L’appuntamento è quindi per venerdì 10 settembre, alle ore 21, al Giardino ex Cassa di Risparmio in piazza Matteotti a Mirandola.