Crisi di maggioranza. Una mano per Nonantola lancia l’allarme

NONANTOLA- È del 17 ottobre 2020 l’ultimo comunicato della lista “Una mano per Nonantola” nel quale la lista civica valutava le dimissioni dell’allora vicesindaco Gian Luca Taccini e dell’assessora Elena Piffero dalla Giunta comunale di Nonantola.

“Con l’uscita di Elena e Gian Luca dalla Giunta si aprirà una fase nuova, diversa e non semplice. Dovremo operare per garantirci la possibilità di poter incidere con le nostre proposte nelle scelte dell’Amministrazione– scriveva la lista civica- “Una mano per Nonantola” continuerà, con una rinvigorita iniziativa politica sul territorio, rafforzando il rapporto di confronto e di dialogo con il PD, che non è mai venuto meno, seguitando a lavorare e collaborare sui progetti, e con l’attività del proprio gruppo consiliare, a portare il contributo migliore possibile a sviluppare le azioni più utili alla collettività”.

A un anno da queste parole “Una mano per Nonantola” ritiene che la crisi di Giunta apertasi con le dimissioni di Taccini e Piffero non si è ancora risolta, anzi, continua a protrarsi senza trovare soluzione.

Ecco il comunicato integrale di “Una mano per Nonantola”:

“Da oltre undici mesi la Giunta lavora a quattro assessori: non è stata ricomposta per intero, nel numero di cinque assessori previsto per legge, la squadra di Giunta.

Peraltro, non è stato “rimpiazzato” l’assessore a tempo pieno e questo ha certamente indebolito il lavoro, la capacità di intervento e di azione della Giunta, in particolare per fronteggiare con maggiore forza l’evento calamitoso alluvionale del 6 dicembre. Inoltre l’accumulo di tante deleghe in capo alla sindaca ha oggettivamente rallentato, e in alcuni casi congelato, tante azioni di Governo.

Pur apprezzando l’impegno dei componenti della Giunta e i risultati raggiunti, le difficoltà del rapporto tra le forze politiche di “maggioranza” con la guida dell’esecutivo sono rimaste. Almeno questo è quello che abbiamo registrato in più occasioni, ma per essere più precisi affermiamo che sicuramente con “Una mano per Nonantola” è rimasto tale a quello che indicavamo nel comunicato del’ottobre 2020.

Abbiamo sofferto molto, pur condividendola pienamente, la decisione di Elena e Gian Luca di uscire dalla Giunta.

Confidavamo però che davvero si potesse aprire una fase nuova, certo diversa e non semplice scrivevamo, che ci consentisse però “di poter incidere con le nostre proposte nelle scelte dell’Amministrazione”.

Questo auspicio non si è realizzato. Tutto è continuato come prima, permanendo le stesse difficoltà. Le poche attenzioni rivolte alla nostra attività sono state indirizzate a valutazioni critiche di merito e sulla opportunità dell’uscita di nostri documenti sulla viabilità d’emergenza e sulla scuola o su atteggiamenti o interventi dei nostri consiglieri ritenuti non confacenti alle “modalità con cui si sta in maggioranza”.

Quali sarebbero le difficoltà incontrate? Diverse, le più evidenti le abbiamo indicate in più occasioni: tenere le riunioni preconsiliari di maggioranza a pochi giorni dalla convocazione del Consiglio comunale e quindi non avere il tempo e la possibilità di istruire e approfondire le questioni, dovendosi quindi capacitare delle comunicazioni della Giunta; conoscere gli ordini del giorno da discutere e su cui deliberare in Consiglio poche giorni prima della sua convocazione; non riuscire ad avere mai una informazione piena su dossier avviati in precedenti consiliature e sui quali interviene la corrente, con modifiche anche rilevanti, in particolare sul piano urbanistico, terreno sul quale abbiamo registrato le maggiori resistenze; la difficoltà a realizzare obiettivi già definiti ed approvati da ordini del giorno in Consiglio (è dal gennaio che sono stati approvati ordini del giorno sull’attivazione di una rete di associazioni di sostegno all’attività dei servizi sociali, il “Tavolo inclusione”, e su iniziative volte a fronteggiare l’incombente emergenza alloggi, ad oggi non attuati).

Crediamo che prevalga una interpretazione delle modalità con cui gestire il ruolo amministrativo, rifacendosi alle finalità e alle prerogative derivanti dalla legge sulla elezione diretta dei sindaci, che di fatto si traduce in una accentuazione del ruolo del Sindaco e della giunta, che marginalizza, non solo quello dei partiti o delle liste elettorali, ma anche quello del Consiglio Comunale.

Crediamo che le forze di maggioranza, in particolare, ma non solo loro, non debbano chiedere per sapere, ma debbano essere coinvolte prima delle decisioni che la Giunta si appresta a prendere: almeno sulle questioni di maggiore rilevanza. E questo sarebbe cosa buona a prescindere da chi sostiene la Giunta, anche se la maggioranza fosse di un solo partito.

Se non ci si muove coinvolgendo le forze che sostengono una Giunta ancor prima delle decisioni come si ritiene possano influire, possano incidere, esprimere il proprio punto di vista? Se la si pensa diversamente lo si dica, ma ad “Una mano per Nonantola” non potrebbe andare bene: svilirebbe la volontà, l’impegno, il desidero di dare una mano, manifestato con il lavoro prima e col voto dopo da tanti nonantolani, che hanno creduto di poter concorrere a migliorare e qualificare l’azione amministrativa nel nostro Comune.

Una mano per Nonantola ritiene e dichiara che non possono permanere queste situazioni. Che bisogna assolutamente impostare un “cambio di rapporto”.

All’incontro del 14 luglio 2021, con il Partito democratico, la sindaca e i rappresentanti della Giunta comunale, abbiamo proposto l’apertura della verifica di metà consiliatura: