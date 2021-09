Crisi politica Nonantola: “Situazione politico-programmatica che non ha precedenti per il nostro Comune”

NONANTOLA- In merito all’allarme lanciato dalla lista civica Una mano per Nonantola sulle attuali difficoltà della Giunta nonantolana, il gruppo consigliare Nonantola Progetto 2030

“L’autunno, oltre al cambio di stagione, pare abbia portato con sé una novità politica nel nostro Comune: la

presa di posizione della lista Una mano per Nonantola lascia intravedere la fine dell’illusione, alimentata 30 mesi fa all’atto della formazione dell’alleanza con il Partito democratico, che si potesse costruire un’alleanza senza che fossero chiari i presupposti comuni che la caratterizzavano.

Le due questioni che vengono oggi poste da Una mano per Nonantola, metodo e merito, sono le stesse che Nonantola Progetto 2030 pose alla base della possibile alleanza del centro-sinistra per governare Nonantola e che non trovò allora soluzione, ragione per la quale oggi siamo all’opposizione.

Ci venne risposto allora con accuse pesanti: settarismo, arroganza, volontà di boicottare il centro-sinistra e in particolare di manifestare un pregiudizio personale nei confronti della candidata sindaca.

Ma dopo l’insediamento della nuova Amministrazione abbiamo assistito in sequenza a: l’uscita dal gruppo Partito democratico dell’ex-segretario; le dimissioni di due assessori di Una mano per Nonantola dopo solo un anno di legislatura con motivazioni pesanti nei confronti della conduzione dei rapporti in Giunta e sulle priorità progettuali; la dura nota dei giorni scorsi di una componente essenziale della maggioranza.

Tutto ciò rivela una difficile situazione politico-programmatica che non ha precedenti per il nostro Comune e si palesa concretamente la possibilità che questa Giunta non disponga della maggioranza in Consiglio per governare (i sette consiglieri Pd numericamente non bastano).

Se siamo arrivati a questo punto di crisi, una qualche ragione e responsabilità ci dovranno pure essere:forse il partito di maggioranza relativa (PD) e l’attuale caao dell’esecutivo (la sindaca) qualche interrogativo dovrebbero porselo. È mai possibile che sia sempre responsabilità degli altri? Tutti settari? Tutti arroganti? Tutti bramosi di potere?

Trascorsa metà legislatura non ci poniamo più nell’ottica della giustezza delle nostre posizioni – operazione magari gratificante, ma poco interessante sul piano politico – né cerchiamo rivincite politiche o rivendicazioni- anche se ogni tanto un po’ di coerenza in politica non guasterebbe.

Per Nonantola Progetto 2030, ieri come oggi, la centralità rimane il destino del nostro Paese. Vincere le elezioni è sempre una parte importante di una competizione elettorale, ma come abbiamo visto, a volte non basta. Bisogna poter dare senso anche a una vittoria: progetti, visione per il futuro, indirizzi programmatici, modalità di azione, inclusione, valorizzazione delle differenze sono elementi fondanti dell’agire politico, a maggior ragione se si deve far funzionare una coalizione di forze e soggettività differenti.

Su questi aspetti nel nostro Comune registriamo ritardi enormi.

Per tutte queste ragioni riteniamo che oggi non bastino più gli appelli ai buoni sentimenti, al vogliamoci bene. Non bastavano 30 mesi fa (il punto a cui siamo arrivati ne è la prova evidente) e non bastano a maggior ragione oggi.

A nostro avviso rimangono decisivi oggi come allora:

1. i modi con i quali si sta insieme fra soggetti diversi, su come si prendono le decisioni, su come si interpretano i diversi ruoli;

2. i contenuti delle decisioni e quindi l’azione di Governo, che devono essere sì ispirati a risolvere i problemi della quotidianità, ma anche proiettati verso un’idea di Paese futuro e condiviso;

3. modi, contenuti e azioni devono essere ispirati alla trasparenza, alla condivisione, all’inclusione e alla partecipazione di tutti gli organi istituzionali e dei soggetti interessati ad agire per la collettività.

In altre parole, chiarezza, trasparenza e responsabilità. A ciò ci siamo attenuti in questi due anni e mezzo di opposizione, che abbiamo fatto sempre nel merito delle questioni. I problemi concreti di metodo e di merito li poniamo oramai da tempo.

Al punto a cui siamo oggi, non servono più gli appelli generici che ripropongono ipotesi già viste o già sperimentate e non funzionanti. Per rimettersi in cammino è necessario produrre uno scatto in avanti.

Nonantola Progetto 2030 ritiene che per il nostro Comune si debba avviare un cammino che, partendo da tutti quei soggetti che condividono le criticità qui evidenziate e che si riconoscono nell’area progressista, diano vita a un centro-sinistra nuovo e più largo: provando a costruire progetti condivisi, adottando modalità inclusive che mettano a valore le differenze, bandendo posizioni personalistiche deleterie e attivando ascolto e partecipazione.

Riteniamo che, da subito, questi soggetti possano produrre atti ufficiali e azioni concrete che rendano credibile il cambio di metodo: per esempio rivedendo completamente le edificazioni previste sul Fondo Consolata e sul PIP Gazzate, prendendo in mano in modo trasparente e partecipato i dossier sul polo socio-sanitario e sulla Casa di Comunità, sulla RSA di Casette, sulla Consulta del volontariato e dello sport, sulla ricostruzione del palazzo comunale, sul Piano Urbanistico Generale, sul parco della Pace, sulla mobilità sostenibile, sul trasporto pubblico locale, sulle nuove piantumazioni, sulla caserma dei carabinieri, sul decoro urbano in centro storico, sull’edilizia scolastica.

Nonantola Progetto 2030 pensa che tutto ciò sia necessario al nostroPaese per provare ad uscire da una situazione davvero difficile”.