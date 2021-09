“E adesso un libro: rubrica di libri”. Una sirena a settembre di Maurizio de Giovanni

Genere Giallo Noir

In Una Sirena a Settembre, la protagonista è Mina Settembre, un’assistente sociale con una forte inclinazione per le persone, vera e sensibile, sempre dalla parte dei più deboli. Mina lavora presso il consultorio dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Nella città della sirena le cose non sono mai come sembrano e i due episodi accaduti, raccontati nel libro, ne sono la prova.

L’opinione

Il libro ha i toni divertenti e ironici della commedia napoletana, con personaggi spassosi e intermezzi comici, ma con un fondo sociale doloroso che lo scrittore non manca di descrivere; ricchezza e miseria, farsa e dramma, sorriso e pianto.

Note sull’autore

Galeotta fu la locandina di un concorso letterario, appesa al Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Per scherzo, i colleghi dell’allora bancario Maurizio de Giovanni lo iscrissero. E lui, che non aveva mai scritto una riga ma era un lettore appassionato, accettò la sfida e vinse. Dalla pubblicazione del suo primo romanzo nel 2007 non si è più fermato.

Curiosità

I libri hanno a che fare con gli alberi non solo perché la carta, come si sa, è fatta di cellulosa e quindi ricavata dagli alberi ad alto fusto, ma anche perché i latini chiamavano “liber” la parte interna della corteccia, che un tempo si usava come materiale da scrittura.

