Finale Emilia, Benedetta Pincelli annuncia la quarta assessora: Rita Cervellati all’Istruzione

FINALE EMILIA – E’ quasi completa la squadra di assessori che la candidata sindaca alle elezioni amministrative di Finale Emilia, che si terranno il 3 e 4 ottobre, Benedetta Pincelli, ha voluto annunciare in anticipo. Alla lista che già comprendeva: alla Sicurezza, l’ex comandante dei Carabinieri di Finale, ora in pensione, maresciallo Luca Cappello; all’Ambiente l’agronomo Maurizio Poletti; ai Lavori pubblici Angelo Masi, ex direttore di Sorgea, si è aggiunto l’annuncio, arrivato nella giornata di ieri, 29 settembre, nel corso di un incontro elettorale svoltosi al bar Fly di Finale Emilia, dell’impegno di Rita Cervellati, maestra elementare, che si occuperà di Istruzione. La candidata sindaca Pincelli ha, poi, reso noto, che, in caso di vittoria, terrà per sè la delega a Commercio e Centro Storico.

