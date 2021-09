Finale Emilia, nasce la Stazione Rulli Frulli: posata la prima pietra, iniziano i lavori

FINALE EMILIA – Hanno avuto inizio i lavori di riqualificazione della ex autostazione di Finale Emilia, destinata dal Comune ad attività di tipo sociale e culturale ed assegnata in concessione per 20 anni all’associazione Rulli Frulli Lab ETS APS, grazie ad un progetto elaborato con la collaborazione e l’appoggio della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli.

L’apertura ufficiale del cantiere è avvenuta con una cerimonia di “posa della prima pietra” a cui hanno partecipato le principali autorità regionali, oltre a quelle locali ed ai principali partner e sostenitori, a sottolineare l’importanza di un progetto che va ben oltre i confini del territorio in cui si colloca. L’ambizione è quella, infatti, di diventare un centro di eccellenza a livello nazionale nel campo dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e dell’aggregazione giovanile di qualità.

Di seguito, uno stralcio del discorso del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presente alla cerimonia:

“La Stazione Rulli Frulli è un esempio di come dovremmo approcciare la società del futuro, a partire dalla rigenerazione urbana fino ad arrivare a ciascuno dei progetti che verranno avviati in questo luogo, che puntano sulla socialità, sull’inclusione e sull’accoglienza di tutti, nessuno escluso. Ora partono i lavori di riqualificazione, ma poi bisognerà sostenere i progetti: la Regione Emilia-Romagna sarà a fianco di questa realtà, stiamo studiando la forma e i modi. Noi ci siamo, ci saremo. Ma è bello che qui ci siano tutti, come oggi, indipendentemente dall’appartenenza geografica e politica“.

