Mirandola, ennesimo episodio di rifiuti abbandonati: ma stavolta scatta la sanzione

MIRANDOLA- Ennesimo abbandono selvaggio di rifiuti a Mirandola. Stavolta però l’occhio attento di un mirandolese ha permesso di identificare il furbetto facendo scattare le opportune sanzioni.

Mercoledì 8 settembre un cittadino ha segnalato al Comune l’abbandono di numerosi sacchi contenenti rifiuti nei pressi del raccoglitore per gli abiti dismessi situato in via Milano a Mirandola.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori del presidio mirandolese della polizia locale e delle guardie ecologiche di Legambiente, è stato possibile risalire a chi aveva lasciato i rifiuti sulla strada invece che conferirli nelle apposite isole ecologiche.

L’accaduto è stato verbalizzato: a carico del responsabile seguiranno gli opportuni interventi sanzionatori per l’abbandono dei rifiuti.

L’Amministrazione comunale mirandolese, nel ribadire l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e del territorio, invita i cittadini a segnalare prontamente nelle apposite sedi attraverso i canali istituzionali eventuali infrazioni a riguardo, oltre che contattare Aimag per il recupero al numero verde 800 019 405. .

