Nascar, ripresa autunnale amara per Double-V Racing: a Most, la 27 di Veronesi finisce fuori dalla pista (e dal podio)

Most, Repubblica Ceca – Non è certo stato un bagno di gloria il ritorno in pista della scuderia medollese Double-V Racing: complici gli eventi atmosferici avversi, il team Vignali–Veronesi ha offerto una prestazione convincente unicamente nel corso della Gara 1, quando Sbomber (soprannome del pilota bolognese) è riuscito a guadagnarsi un prestigioso piazzamento in prima fila. Frutto di un’estenuante rimonta costruita da Veronesi che, nonostante l’ultima posizione subita al termine del primo giro e una penalità comminata erroneamente, ha saputo mantenere il sangue freddo, riagguantando gli avversari e concludendo con il secondo miglior crono di gara.

Per il resto, diverse note dolenti e qualche aspetto meccanico da migliorare: già nelle prove libere, un violento acquazzone aveva messo in difficoltà i piloti, premiando le scuderie che avevano optato per le gomme da pioggia. Fra queste, non Double-V Racing. Sbomber è quindi dovuto rientrare ai box ed effettuare un rapido cambio, ma ormai l’opportunità di maturare un buon crono era sfumata. Inghippo inverso nel corso delle qualifiche, quando da un’iniziale situazione di maltempo si è passati rapidamente alla pista asciutta: per Veronesi, nuovo cambio gomme, a cui si è aggiunto un guasto alle candele, che ha determinato un drastico calo di velocità.

Ulteriore, grande delusione in Gara 2, quando, nonostante il piazzamento in prima fila, la 27 di Sbomber viene silurata dalla 56 del tedesco Deodhar: con una manovra estrema, il teutonico riesce a confinare Veronesi nella ghiaia. Fine dei giochi e niente podio.

“Un weekend sfortunato,” chiosa Veronesi dagli schermi di Telesanterno, “peccato, perché il podio sicuramente ci sarebbe stato. Abbiamo tuttavia dimostrato di poter essere competitivi non solo sull’asfalto asciutto, ma anche sul bagnato. Adesso si tratterà solo di concretizzare il risultato.”

